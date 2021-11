Vienne (AFP). Migrants: l'Autriche va édifier une barrière à sa frontière avec la Slovénie

L'Autriche va édifier une barrière le long de sa frontière avec la Slovénie, également membre de l'Union européenne, afin de contrôler le flux de migrants, a annoncé mercredi la ministre de l'Intérieur, Johanna Mikl-Leitner. "Il s'agit d'assurer une entrée ordonnée, contrôlée dans notre pays, et non pas de fermer la frontière", a expliqué la ministre à la télévision Oe1. "Ces dernières semaines des groupes de migrants se sont montrés plus impatients, agressifs et émotifs" et "il s'agit de prendre toutes les précautions".

