VIDEO Transat Jacques Vabre : l'hélitreuillage du marin de Normandie

Vidéo réalisée par les sauveteurs espagnols de l'hélitreuillage de Lionel et Bilou sur le trimaran Ultime Maxi80 Prince de Bretagne retourné à 150 milles nautiques au nord nord ouest de la Corogne, après son chavirage le 26 octobre pendant la Transat Jacques Vabre 2015.Les 2 skippers sont sains et saufs à La Corogne. Merci à leurs sauveteurs Salvamento Marítimo et au Cross Griz Nez pour la coordination de l'opération.