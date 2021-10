Lady Gaga dévoile la pochette de son nouvel album

Elle vient de dévoiler cette nouvelle pochette sur son profil Facebook. Ce nouvel album, intitulé Born this way est attendu pour le 23 Mai prochain.



Vous pourrez y retrouver des titres comme Born this Way ou encore le tout dernier Judas qui a été révélé le 15 Avril dernier.



Pour info, cet album succède à THE FAME MONSTER qui a été vendu à plus de six millions d'exemplaires à travers la planète depuis sa sortie en 2009.



Born this way réussira-t-il à faire mieux?





