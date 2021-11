Los Angeles (AFP). Basket: Golden State n'est pas favori pour conserver son titre NBA

Quatre mois après leur triomphe, les Golden State Warriors ont étrangement perdu de leur éclat aux yeux de nombre d'observateurs qui leur préfèrent les Cleveland Cavaliers de LeBron James et les San Antonio Spurs qui ont recruté LaMarcus Aldridge. En juin, après avoir survolé la saison régulière (65 v-17 d), les Warriors avaient enthousiasmé la NBA en dominant Cleveland en finale (4-2) et en remportant le cinquième titre NBA de leur histoire, le premier depuis 1975. Curry, Klay Thompson et les autres étaient présentés alors comme l'une des équipes les plus séduisantes de l'histoire, la meilleure depuis 18 ans et les Chicago Bulls de Michael Jordan selon les statistiques. Mais à l'image des dirigeants d'équipes NBA consultés dans le traditionnel sondage d'avant-saison, les sceptiques se sont multipliés ces dernières semaines et semblent avoir oublié la glorieuse saison 2014-15 de la franchise californienne. Quelque 53,6% des manageurs généraux voient ainsi Cleveland remporter le premier titre NBA de son histoire en juin 2016. San Antonio, champion NBA en 2014 mais éliminé dès le 1er tour des play-offs 2015, est donné favori par 25% des dirigeants, tandis que Golden State n'a les faveurs que de 17,9% d'entre eux. - Premier titre pour Cleveland? - Les Warriors ont pourtant conservé l'intégralité de leur effectif, notamment le très convoité Draymond Green. Mais l'incertitude entourant leur entraîneur Steve Kerr, remplacé provisoirement par l'un de ses adjoints et convalescent après avoir été opéré à deux reprises du dos cet été, et des matches de préparation laborieux ont suffi à remettre en cause leur triomphe de 2014-15. Leur sacre ne serait plus qu'un concours de circonstances avec les éliminations prématurées des San Antonio Spurs (1er tour des play-offs) et des Los Angeles Clippers (demi-finales de conférence Ouest) ou encore les blessures qui ont décimé leurs principaux rivaux, comme les Cavaliers en finale 2015. "Je m'excuse si nous sommes restés en bonne santé durant toute la saison, si on a loué notre style de jeu, si on a reçu beaucoup de trophées, individuels ou collectifs. Encore une fois, toutes nos excuses, on va rectifier cela cette année", a plaisanté Curry, meilleur joueur de la saison dernière. "Les gens n'aiment pas et n'acceptent pas le changement, ils étaient habitués à voir Golden State en bas de classement", a asséné Draymond Green, très remonté. 2015-16 pourrait être la saison tant attendue par Cleveland et ses supporteurs qui attendent le premier sacre de l'histoire des Cavaliers. Pour la saison du retour de l'enfant prodigue LeBron James, les "Cavs" avaient échoué en finale avec une équipe diminuée par les blessures et un entraîneur David Blatt qui découvrait la NBA. Le "Big Three" de Cleveland composé de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love n'a sans doute pas d'équivalent en NBA et "King James" est revanchard. "Le but est de gagner le titre NBA, mais ce qui s'est passé la saison dernière est de l'histoire ancienne () Chaque jour, on doit se comporter en champion, sur le terrain et en dehors: il faut s'entraîner comme un champion pour être champion", a prévenu le double champion NBA. - Dernière de Kobe Bryant? -

