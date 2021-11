La reconstruction du CHU de Caen avance petit à petit

Quelques mois ne suffisent pas pour savoir comment répartir une enveloppe de 700 millions d'euros destinée à la reconstruction d'un CHU. Directeur de l'hôpital régional depuis la mi-octobre, Christophe Kassel suit le dossier de près, lui qui sait que ce sujet occupera beaucoup de son attention.

Horizon 2023

"Cet été, le Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins a confirmé le principe de reconstruction et validé la capacité en lits du futur hôpital", explique-t-il. Le nouveau CHU en comptera 1 050 contre 1 300 actuellement, les autorités misant sur le développement de l'ambulatoire qui doit réduire la durée moyenne d'hospitalisation des patients. "L'un des défis de cette tâche, c'est de prévoir comment on fera de la médecine dans 15 ans, de bien distinguer les circuits de soins programmés de ceux délimités par les soins urgents".

En 2016, la direction du CHU caennais se penchera sur la dernière étape d'éligibilité du projet de reconstruction. Les périmètres devront alors être validés, pour délimiter les tailles des chambres, des espaces d'accueil, des laboratoires... Ce n'est qu'à l'issue des études préalables que le concours d'architecture pourra être lancé. Avant les travaux, la phase de conception durera au moins deux ans. L'enveloppe prévue actuellement comprend les coûts de démolition des bâtiments actuels qui seront à prévoir dans l'agenda des travaux. Le nouvel hôpital ne sera pas livré avant 2023.