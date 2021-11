Le foot à 3 côtés, vous en avez déjà entendu parler ?

Vous l’aurez compris : il s’agit de Football bien sûr, mais à 3 équipes sur un seul et même terrain.

Avec cinq joueurs par équipe (goal compris), trois cartons (jaune, orange et rouge), les règles sont quasiment les mêmes, mais la principale différence reste le fait que le gagnant est celui qui a encaissé le moins de buts, et non celui qui en a marqué le plus.

On peut donc gagner une rencontre sans avoir marqué le moindre but en jouant sur les alliances ou la défense, même si une équipe trop passive s’expose à une alliance adverse et donc à se retrouver à 5 contre 10.