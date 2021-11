L'Agenda en Normandie : mardi 27 octobre

MANCHE



Ce mercredi, rendez-vous, place centrale à Cherbourg-Octeville. Démonstrations de taekwondo, concert de musique militaire et défilé de la garde sont à l'honneur. Vous avez rendez-vous avec la culture coréenne. 100 militaires proposeront pendant 1h un spectacle qui reflètera la richesse culturelle de leur pays dans le cadre de leur unique escale en France. Plus d'infos ICI



Vendredi et tout ce week-end, c'est la foire expo de Cherbourg-Octeville. Elle se tiendra une nouvelle fois dans la grande halle de la Cité de la Mer. La Polynésie est à l'honneur pour cette édition 2015. Il y aura des animations et notamment un show tahitien. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h pour en profiter.



Pendant les vacances de la Toussaint, l'association Aérosculture vous propose de prendre de la hauteur et de vous envoler seul à bord d'un engin exceptionnel : l'aéroplume. Cela se passe au hangar à dirigeable d'Ecausseville. Retrouvez toutes les infos pratiques ICI



CALVADOS



Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Lolo» avec Julie Delpy, Dany Boon et Karin Viard. En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillent dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. C'est ce mardi soir à 20h au Cinéma Pathé des Rives de l'Orne.



Samedi, une soirée zumba halloween est organisée à Ouistreham. Tenue non correcte exigée. Venez déguiser de façon monstrueuse. L'entrée est de 5€, c'est 3€ pour les enfants de moins de 10 ans. Rendez-vous, ce samedi, au gymnase Legoupil à partir de 19h30. Infos et réservations auprès d'Anim'jeunes.



ORNE



Pendant les vacances, le centre aquatique Alencéa à Alençon est décoré aux couleurs d'Halloween. Différentes animations sont proposées tous les jours. Samedi, venez vous baigner dans une eau colorée, vous pourrez également vous faire maquiller de 16h à 17h30. Plus d'infos ICI



Samedi, Halloween au cinéma et nuit de l'horreur à la Ferté Macé. Dés 14h, projection, maquillage, zombie-walk et soupe de potiron. Et à partir de 20h, c'est la nuit de l'horreur avec 6 films proposés et des animations. Rendez-vous, ce samedi, salle Gérard Philipe à la Ferté Macé.