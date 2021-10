Attaque dans un ministère afghan: Longuet, en visite à Kaboul, visé selon les talibans

Cet audacieux assaut perpétré en plein centre de la capitale afghane et en un lieu censé être l'un des plus protégés, est un nouveau revers pour les forces de sécurité afghanes, appelées à prendre le relais des soldats de l'Otan et assurer elles-mêmes la sécurité du pays d'ici la fin 2014.

L'attaque a été menée par un à trois assaillants, selon les sources.

Le ministère de la Défense a évoqué un homme vêtu d'un uniforme de l'armée afghane, une tactique de plus en plus employée par les rebelles.

Selon un haut responsable du ministère de la Défense, le kamikaze était parvenu un étage au-dessus de celui abritant le bureau du ministre de la Défense, le général Abdul Rahim Wardak, sorti indemne de l'attaque.

"Il a ouvert le feu sur ses camarades, tuant deux soldats et en blessant sept, avant d'être abattu", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère, le général Mohammad Zahir Azimi, ajoutant qu'une ceinture d'explosifs avait été découverte sur le corps de l'assaillant.

L'un des deux soldats tués était un deux gardes surveillant l'entrée du bureau du vice-ministre de la Défense, l'autre ayant été blessé, a précisé un haut responsable du ministère de la Défense.

"On ne sait pas, à l'heure actuelle s'il portait un badge (d'accès) et si son (éventuel) badge était valide", a indiqué M. Azimi à propos du kamikaze.

Le secrétaire du chef d'état-major de l'armée afghane et un assistant du ministre de la Défense ont été blessés dans l'attaque, a précisé un membre des services afghans de sécurité.

Une source militaire ayant requis l'anonymat a affirmé que trois insurgés au total avaient été tués après avoir réussi à entrer dans le ministère, situé face au palais présidentiel.

Un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a revendiqué l'attaque en affirmant qu'elle visait "le ministre français de la Défense, Gérard Longuet" pour dénoncer "l'invasion de l'Afghanistan par l'armée française".

Gérard Longuet était arrivé dimanche matin en visite en Afghanistan, où la France a déployé 4.000 soldats au sein de la Force de l'Otan. Il devait rencontrer dans la journée plusieurs responsables afghans, dont son homologue.

"Aucun élément ne permet de dire" que M. Longuet était visé par cette attaque, a réagi le ministère français de la Défense à Paris, expliquant que le ministre français se trouvait à ce moment là sur la base américaine de Bagram, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale.

L'attaque a eu lieu vers midi, près de deux heures avant le rendez-vous prévu au ministère entre M. Longuet et son homologue afghan, qui se sont finalement entretenus dans l'après-midi.

Les talibans, chassés du pouvoir par une coalition internationale à la fin 2001 et qui mènent depuis une sanglante insurrection, ont ces derniers jours multiplié les attaques, particulièrement audacieuses, contre les forces afghanes et internationales qui soutiennent le fragile gouvernement de Kaboul.

Elle semblent témoigner d'une infiltration grandissante des forces afghanes par les rebelles, qui ont gagné du terrain ces dernières années.

Samedi, cinq soldats de l'Otan et quatre soldats afghans avaient ainsi été tués par un soldat afghan kamikaze sur une importante base militaire de l'est.

La veille, un kamikaze avait réussi à pénétrer dans le quartier général, en principe sécurisé, de la police à Kandahar, la grande ville du sud, tuant le chef de la police de la province du même nom et deux de ses gardes du corps