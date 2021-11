Jérusalem (AFP). Raid aérien israélien à Gaza en réaction à un tir de roquette

L'armée israélienne a lancé lundi soir un raid aérien dans la bande de Gaza contres des cible du mouvement islamiste palestinien Hamas, après un tir de roquette vers le sud d'Israël, selon un communiqué militaire. "Une roquette a été tirée à partir de la bande de Gaza lundi soir vers le conseil régional de Shaar Haneguev sans faire de blessé. En réponse, l'aviation israélienne a visé deux cibles de l?organisation terroriste Hamas dans le sud de la bande de Gaza", affirme l'armée dans ce communiqué. Selon des sources de sécurité palestiniennes et des témoins, ces raids ont provoque des dégâts matériels mais pas de blessé. "Une tour de communication a été touchée prés du camp de réfugiés d'Al-Maghazi" dans le centre de la bande de Gaza, a affirmé à l'AFP un responsable des services de sécurité sous le couvert de l'anonymat. Il a ajouté que les avions de combat F-16 israéliens avaient largué deux missiles sur cette tour, utilisée selon des témoins par "la résistance", le terme utilisé pour designer les groupes armés à Gaza, notamment les branches militaires du Hamas et du jihad islamique. Une seconde tour de communication a été touchée à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, aux environs de l'aéroport, détruit et abandonné depuis des années, de mêmes sources. Selon les témoins, les deux tours appartiennent aux brigades Qassam. Il y a un blessé léger, touché par des éclats, dans le bombardement d' Al Maghazi, selon des sources hospitalières. La "Brigade du martyr Omar Hadid", un groupuscule salafiste, a revendiqué le tir de deux roquettes sur Israël.

