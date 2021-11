Les aînés d'une fratrie seraient plus intelligents que leurs cadets

Selon un groupe de chercheurs en Allemagne, les aînés auraient en moyenne 1,5 point de QI d'avance sur l'enfant suivant, qui aurait également ce point et demi d'avance sur celui d'après et ainsi de suite...

Il n'y aurait selon eux aucun doute à cela : la différence s'expliquerait par le fait que les ainés ont bénéficié d'un temps seul avec leurs parents, et qu'ils aient été plus souvent solicités.

De plus, à l'arrivée d'un petit frère, ou d'une petite sœur, les ainés auraient tendance à prendre le rôle de tuteur et participer plus tard, à l'apprentissage de leurs cadets. Cette transmission de savoir requiert certaines capacités qui, une fois acquises, ont un impact sur l'intelligence.

"Enseigner des choses aux autres demande des capacités cognitives élevées", dit Julie Rohrer, l'une des auteurs de l'étude. "Les enfants doivent se rappeler de leurs propres apprentissages, les structurer et les mettre en forme afin de les rendre explicables à leurs petits frères et petites sœurs, ce qui peut engendrer une hausse de l’intelligence chez les aînés".

Ces deux facteurs expliquerai donc cette petite différence de QI à l'arrivée.