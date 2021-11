Dives-sur-Mer : expédition punitive devant le lycée

L’expédition punitive menée le 16 septembre, par une bande de 4 jeunes, dont 3 mineurs, à l'encontre d'1 des leurs , avait bien été préparée. Suite à un désaccord avec un garçon de son age, un jeune lycéen de Dives sur mer, a commencé par subir des insultes et des menaces, via face Book . « tu vas manger... »

le 15 septembre, la petite bande se réunit, menée par un mineur, pour mettre au poing la « punition » prévue pour le lendemain.



A midi et demi, ce 16 septembre, les quatre compères, munis de poins américains, de matraques et d'une carabine, attendent leur future victime à la sortie des cours, à Dives-sur-Mer. A leur vue, celui-ci s'enfuit en courant mais il est vite rattrapé. L'un d'eux lui tire dessus. Heureusement, il ne s'agit que de plomb. Plaqué au sol, il est bourré de coups de pieds et de poing. Son ami, accouru pour le secourir, reçoit un coup de crosse sur le crane.



"On n'est plus dans la guerre des boutons"

Jeudi 22 octobre, comparaissait le seul agresseur majeur devant le Tribunal de grande instance de Caen, les autres étant convoqués devant le juge des mineurs.

« On n'est plus dans la guerre des boutons, indique le procureur, pas même dans un champ pour un duel à l'aube... Là, on est devant un lycée à midi et demi ! Pourquoi avez-vous fait ça ? » Réponse du jeune homme : « on me l'a demandé. »

Le jeune homme, reconnu coupable, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et à 300e de préjudice matériel (détérioration de vêtements et de portable) pour violence en réunion avec préméditation ainsi que port d'armes. Le montant du préjudice moral ne sera fixé qu’après une expertise médical de la victime.