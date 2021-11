Les faits divers du week-end dans l'agglomération de Rouen

Ils dérobent des crèmes de jour à Super U

Vendredi 23 octobre vers 13h15, Police Secours est alerté d'un vol par effraction rue Alsace Lorraine à Maromme. Le requérant indique que les hommes étaient deux et que l'un d'entre eux était en fauteuil roulant. Les policiers entreprennent des recherches dans le secteur. Soudain, ils reçoivent un message du Centre d'Information et de Commandement leur indiquant qu'un différend a lieu entre un vigile et deux personnes au Super U de Maromme.

Les forces de l'ordre se rendent sur les lieux. Le signalement des deux individus correspond. Ils avaient dérobé de la marchandise dans la grand surface. Le premier, un homme de 43 ans, avait caché trois crèmes Neutrogena et un parfum Adidas dans son cycliste. Le deuxième individu, âgé de 46 ans et SDF, était dans un fauteuil roulant. Ils ont été interpellés, déférés devant le parquet et écroués en attendant une comparution immédiate. C'est la brigade de répression des cambriolages qui a traité l'affaire.

Armés d'une arme de poing, ils lui dérobent toutes ses affaires

Samedi 24 octobre peu avant 21h, la Brigade Anti-Criminalité est requise rue du Champ des Oiseaux à Rouen pour un vol sous la menace d'une arme de poing. Deux individus auraient dérobé les vêtements, les papiers d'identité, la carte bleue et l'argent d'un homme en le menaçant avec une arme de poing. La BAC remonte la rue Verte en sens inverse pour retrouver les fuyards. Ils aperçoivent une Renault Safran avec deux individus à bord se diriger vers la gare. Les policiers mettent leurs gyrophares et suivent la voiture qui emprunte la rue Cousin. En route, le passager de la Nissan se débarrasse d'une sacoche, d'une arme de poing et d'une carte de crédit.

Un autre équipage de la BAC refait le chemin pour récupérer les objets. Rue de la Maladrerie, les policiers parviennent à faire stopper le véhicule. Les deux jeunes, âgé de 22 ans et demeurant Petit-Couronne et âgé de 33 ans et demeurant Déville-lès-Rouen sont interpellés et placés en garde à vue. Le conducteur n'avait pas le permis de conduire.

La victime, un homme de 47 ans, explique que les deux mis en cause l'ont frappé et menacé de mort avec une arme de poing au niveau du ventre. Il souffre de maux de tête, de douleurs aux côtes et au sternum. Les mis en cause lui ont dérobé son téléphone portable, sa sacoche, sa carte bleue, environ 100€ en espèces, son blouson ainsi que ses baskets.

Grave accident corporel sur la Sud III

Les faits se déroulent sur la RN338 au niveau de Grand-Quevilly le dimanche 25 octobre vers 18h30. Un motard circule dans le sens Paris-Rouen, double un véhicule sur la voie de gauche avant de se rabattre sur la voie de droite. C'est là qu'il percute une Nissan devant lui. La conductrice de la Nissan, une femme de 41 ans qui demeure dans les Côtes d'Armor n'a pas été blessée. Le motard, un homme de 31 ans domicilié à Petit-Quevilly, souffre de fractures ouvertes de la jambe gauche. Il a été transporté par les pompiers et le Samu au CHU de Rouen.

Elle saute de la falaise à Dieppe

Une femme âgée de 59 ans a été retrouvée ce lundi matin 26 octobre vers 10h en bas d'une falaise à Dieppe. La défunte faisait l'objet d'un signalement pour disparition inquiétante depuis ce matin. La thèse du suicide est privilégiée.