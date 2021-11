Un Tour de France 2016 à 5,2 millions d'euros pour la Manche

Les élus ont rapidement fait le calcul. "Au regard des derniers grands départs du Tour de France cycliste, un euro investi, c'est cinq de récupérer", a notamment assuré Philippe Bas, le président du Conseil départemental de La Manche, vendredi 23 octobre, lors d'une présentation de l'épreuve au stade Michel d'Ornano à Caen, trois jours après le dévoilement des 21 étapes à Paris. L'occasion de préciser les montants investis.

Essentiellement de l'argent public

"Pour ce Grand départ au Mont Saint-Michel et les deux étapes qui suivent dans la Manche, il a fallu trouver une enveloppe de 5,2 millions d'euros", affirme Jean-François Le Grand, président de l'association Grand Départ Tour 2016. Près de 56% de cette somme est financée par le Conseil départemental de la Manche, 25% par les Conseils régionaux de Basse et Haute Normandie et 14% par les villes et intercommunalités étapes notamment. "Pour le Tour de France, nous ne ferons pas de travaux supplémentaires sur nos routes, étant donné qu'elles sont en bon état, précise Philippe Bas. Cependant, il se peut que nous avancions à avant ce Grand départ, des travaux qui sont d'ores et déjà prévu d'ici fin 2017, pour que les coureurs puissent en bénéficier."

435 km dans la Manche

Environ 46% de cette somme sert à payer la redevance réclamée par le Comité d'organisation du Tour, Amaury Sport Organisation, le reste servant au fonctionnement (12%), à la logistique et à l'événementiel (13%), et à la communication (29%). Une grande campagne publicitaire de Lille à Nantes est d'ores et déjà prévue, tout comme des spots télévisés sur France 2 avant le "20 heures". Selon les prévisions, pas moins d'1,5 million de personnes sont attendues dans la Manche les jours de course, les 2 et 3 juillet prochains, le territoire ne comptant que 500 000 résidents. C'est la première fois dans l'histoire du Tour qu'un département est autant traversé par le peloton. 435 km manchois seront au programme de la 103e édition du troisième événement sportif le plus regardé au monde, après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques.