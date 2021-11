Rouen : la start-up Creative Data prédit l'avenir

"Depuis 15 ans, je faisais du conseil et de l'expertise technique des analyses de données, explique Arnaud Muller. Il était temps de créer une plateforme qui simplifie le rapport des entreprises à leurs données."

Innover par la donnée

La plateforme Creative Data, qui permet de collecter, structurer et analyser la production de données de l'entreprise se destine à celles "qui veulent avoir une stratégie d'innovation autour de la donnée. Cela permet d'avoir une vision 360° de son activité et notamment de prédire les comportements des clients pour les supermarchés". Deux ans plus tard, l'équipe est constituée de près de 20 personnes, notamment des informaticiens, des mathématiciens, des statisticiens et des administrateurs systèmes et réseaux.

Mais Creative Data ne compte pas en rester là. Après une levée de fonds de 850 000€ auprès de Xavier Niel, le PDG de Free, de la Banque Publique d'Investissement et de Normandie Capital Investissement, "le but est d'être 30 d'ici l'été prochain", se réjouit l'entrepreneur qui n'a qu'un seul objectif pour la suite : "conquérir le monde".