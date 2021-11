Londres (AFP). Le nouveau James Bond en avant-première mondiale à Londres

Le plus célèbre espion de sa Majesté, James Bond, revient sur les écrans avec "007 Spectre", sa 24e mission au cinéma, à l'occasion d'une somptueuse avant-première lundi soir à Londres, en présence de membres de la famille royale britannique. Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, son épouse Kate et son frère le prince Harry sont attendus pour le lancement mondial des dernières aventures de l'agent britannique, dans le cadre majestueux du Royal Albert Hall. Largement acclamé par la critique, le film est dirigé par le réalisateur Sam Mendes tandis que le légendaire 007 est interprété pour la quatrième fois par le Britannique Daniel Craig, après "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008) et "Skyfall" (2012). "Faire un film après +Skyfall+ fut un énorme défi", a confié l'acteur âgé de 47 ans. Cet opus fut en effet le plus lucratif de toute la saga, rapportant plus d'un milliard de dollars au box-office. Le titre de la 24e édition des aventures cinématographiques de Bond fait référence à l'organisation criminelle "Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism Revenge and Extortion" (SPECTRE). Apparue dès le premier James Bond sur grand écran en 1962, cette organisation avait disparu des films de 007 dès 1971 ("Les diamants sont éternels"), en raison d'un différend sur les droits, réglé il y a seulement deux ans. "Un des aspects les plus excitants de ce film est que nous avons eu la chance d'utiliser cette organisation et tout ce qui va avec", a déclaré Daniel Craig, dans un entretien avec le site internet ScreenSlam. Tourné en Angleterre, en Italie, en Autriche, au Mexique et au Maroc, "077 Spectre" rassemble tous les ingrédients traditionnels des films de Bond : des scènes de chasse, un méchant mégalomane, des James Bond girls sensuelles, de passionnants gadgets et des dialogues plein d'humour. "Je suis venu pour te tuer", fanfaronne Bond devant le nouveau méchant, Franz Oberhauser, dans la bande annonce en anglais. "Et moi qui croyais que tu venais pour mourir", lui répond Oberhauser, joué par l'acteur autrichien deux fois oscarisé Christoph Waltz. "Tout est question de perspective", lui réplique 007 avec un petit sourire suffisant. - 'J'ai eu ma dose' - Le film commence par une scène recréant la Fête des morts au Mexique. Tournée avec 1.500 figurants portant des costumes macabres, c'est la plus grande scène d'ouverture d'un film de James Bond, a assuré l'un des producteurs historiques de la série, Michael Wilson, au magazine Empire. Le rôle de "M", à la tête du MI6, est repris par l'acteur britannique Ralph Fiennes après la mort dans "Skyfall" de l'emblématique patronne de 007, incarnée par l'actrice anglaise Judi Dench dans les sept derniers films. L'actrice et mannequin italienne Monica Bellucci, 51 ans, joue Lucie Sciarra, veuve d'un célèbre criminel, interprétant la James Bond girl la plus âgée de la saga. Quant à la principale James Bond girl, elle est incarnée par la comédienne française Léa Seydoux, dans le rôle de Madeleine Swann, psychologue et fille de M. White, ennemi de Bond dans "Casino Royale" et "Quantum of Solace". "Nous avons le même sens de l'humour. Il y avait une réelle complicité. Même quand nous filmions des scènes sérieuses, nous plaisantions", a confié l'actrice de 30 ans à propos de Craig, au Mail on Sunday. "J'espère que le public le sentira." Y aura-t-il un cinquième Bond-Craig ? Le sixième acteur à incarner l'espion imaginé par Ian Fleming, tenu par contrat, semble plus que blasé.

