Buenos Aires (AFP). Présidentielle en Argentine: duel Scioli-Macri au second tour

Il faudra un second tour, une première dans l'histoire des présidentielles en Argentine, pour départager Daniel Scioli, le candidat de centre-gauche soutenu par la présidente sortante Cristina Kirchner, et le maire conservateur de Buenos Aires Mauricio Macri. Après le dépouillement de 72% des bureaux de vote, Mauricio Macri est en tête avec 35,91% des voix, devant Daniel Scioli avec 35,01%, une tendance qui devrait s'inverser, seulement 40% des votes ayant été pris en compte dans la province de Buenos Aires, fief de M. Scioli, qui concentre 37% de l'électorat du pays. Le second tour aura lieu dans quatre semaines, le 22 novembre. Mauricio Macri, historiquement fort dans la capitale, progresse dans tout le pays au détriment du Front pour la victoire (FPV), la coalition de gauche au pouvoir depuis 2003. Les derniers sondages, une semaine avant l'élection, annonçaient une avance d'environ 10 points en faveur de M. Scioli sur M. Macri. Les résultats officiels diffusés dans la nuit de dimanche à lundi placent en troisième position (21,14%) le député Sergio Massa, dissident kirchnériste, devant la candidate de gauche Margarita Stolbizer (3,4%), le trotskyste Nicolas Del Cano (2,7%) et le péroniste Adolfo Rodriguez Saa (1,8%).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire