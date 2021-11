Ils marchent pour défendre Caen comme capitale de la Normandie

En septembre dernier, un collectif a été créé par des entrepreneurs bas-normands qui ne se résignent pas à ce que Caen tienne un rôle négligeable dans la future grande Normandie réunifiée. Ce collectif baptisé "Nous sommes Guillaume" a organisé ce dimanche matin 25 octobre une marche conviviale, mais aussi symbolique dans Caen. Les organisateurs ont un idéal qui les anime : ils approuvent la création d'une Région normande unifiée. Mais ils ne veulent pas d'un déséquilibre flagrant dans la mise en place de ce projet.



Défendre le siège de la Région à Caen



Rouen s'imposera peut-être comme capitale préfectorale (représentante de l'Etat). Mais ils veulent demeurer vigilants pour que l'équilibre promis "trouve sa finalité avec la nomination de Caen comme futur siège du conseil régional Normand". Bref, "Nous sommes Guillaume" veut "mobiliser et fédérer les citoyens et les acteurs économiques"et "préserver un tissu économique dynamique et des emplois locaux". Ce sympathique rendez-vous sous le soleil était déjà un signe d'adhésion populaire à ce combat. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel de "Nous sommes Guillaume".