Le Havre (AFP). Transat Jacques-Vabre: les 42 bateaux sont sortis du port du Havre

Les 42 voiliers de la 12e Transat Jacques-Vabre sont sortis dimanche à l'aube du port du Havre, au large duquel sera donné à la mi-journée (13h30) le départ de cette course en double jusqu'à Itajai (Brésil), un parcours de quelque 5.400 milles (10.000 km). Sodebo Ultim', le maxi-trimaran (31 m) mené par Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, a été le premier à embouquer l'écluse du bassin Paul Vatine vers 06h40, suivi des trois autres grands multicoques de la classe Ultime (Macif, Actuel et Prince de Bretagne). Les vingt monocoques Imoca (18,28 m) ont suivi, précédant les quatre trimarans Multi50 (15,24 m) et les quatorze monocoques Class40 (12,18 m), les plus petits bateaux de la course. La plupart des skippers ne cachaient pas leur satisfaction de quitter les pontons et d'échapper enfin à la foule des curieux, admirateurs et invités des sponsors qui envahissent les bateaux avant le départ. Au risque de retarder les derniers bricolages et de toucher à certains réglages Dimanche matin, pas un souffle d'air ne ridait l'eau du port de commerce du Havre, ce qui a facilité les man?uvres, et les prévisions météorologiques confirmaient que la brise serait très faible à 13h30, au moment du coup de canon libérateur. Un anticyclone est poussé vers le nord-est par une dépression atlantique que la flotte va devoir affronter au large de la pointe bretonne. La descente de la Manche s'annonce un peu moins rapide que prévue car la bulle sans vent va passer sur Le Havre à la mi-journée et les 42 tandems devront patienter jusqu'à la fin de l'après-midi pour que le vent atteigne une dizaine de n?uds à la hauteur du cap de la Hève (nord de la baie de Seine). Le parcours initial entre Sainte-Adresse et Étretat s'annonce donc laborieux dans un léger flux de secteur Est (3-5 noeuds). Le vent de Sud-Est, annonciateur de la dépression atlantique, ne s'installera que vers minuit dimanche au large des îles Anglo-Normandes et la journée de lundi promet d'être musclée, avec beaucoup de mer. Les premiers voiliers sont attendus dans une quinzaine de jours à Itajai.

