Ce week-end d'action de grâce, une semaine après la canonisation de Louis et Zélie Martin, est célébré à Lisieux mais aussi à Alençon, où Louis et Zélie Martin s'étaient rencontrés, et ont vécu.

C'est à Alençon que leurs enfants sont nés.

« La Fête des familles », s'est ouverte ce samedi matin 24 octobre, par une messe dans la basilique, avec un moment particulier d'émotion en milieu d'après-midi, lorsque les parents de la petite espagnole Carmen Lourdes Perez Pons, bébé prématuré qui ne devait pas survivre suite à une hémorragie cérébrale et une septicémie généralisée, a survécu après des prières à Louis et Zélie Martin.

C'est l'un des deux miracles qui a permis la canonisation de Louis et Zélie Martin.

Le témoignage du papa de Carmen :

Canonisation de Louis et Zélie Martin: le témoignage du papa de Carmen, à Alençon Impossible de lire le son.

Cette « Fête des familles » se poursuit à Alençon avec ce dimanche 25 ocotbre à 15h : la messe qui sera célébrée en la basilique d'Alençon, par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et primat des Gaules.

Cette journée de dimanche à Alençon, s’achèvera par des veillées à la chapelle Sainte Thérèse d'Alençon.