Jean François Le Grand: "Je n'ai pas pris cette décision, il y a huit jours"

Il avait évoqué devant plusieurs personnes sa volonté mais elle est désormais officielle, le sénateur et président du conseil général de la Manche Jean-François Le Grand ne se représentera pas aux élections sénatoriales de septembre prochain.

La raison: "Il faut savoir s'arrêter, je l'avais dit dès mon arrivée au conseil général en 1976, j'avais alors 33 ans et j'avais été surpris par la moyenne d'âge de l'assemblée. Pareil lors de mon arrivée au sénat en 1982, j'avais alors décidé d'arrêter autour des 65 ans".

Dès l'automne prochain, Jean François Le Grand n'aura donc plus qu'un seul mandat, celui de président du Conseil Général de la Manche. "J'étais pris partout tandis que là, j'aurais plus de serenité, plus de tranquilité et l'objectif qui est le mien, c'est vraiment de préparer le futur" déclare t il.

Le futur et l'humain, deux obsession pour celui qui se décrit volontier comme "un gaulliste social", "un séguiniste" ou même "un humanisme". Seul ojectif désomais, pour le président du département, laisser à ses successeurs "une Manche en état de marche"

La jeune générétion a donc appris aujourd'hui que Jean François Le Grand n'était pas éternelle et que dans 3 ans la politique et la Manche devront apprendre a se passer de lui.

INTERVIEW.