La fin de Le Chameau: un "immense gachis", pour Philippe Senaux

Le conseiller départemental Philippe Senaux, vice-président de la commission économie et aménagement du territoire du Conseil départemental de l'Orne, dénonce "un gâchis économique et un désastre social dus à une recherche de profit à court terme d’une société financière britannique, exemple parfait des comportements immoraux de quelques financiers."

En 2012, l’entreprise Le Chameau de Cahan avait été rachetée au groupe Lafuma, par la société financière britannique Marwyn Partners.

Selon l'élu, "si la fabrication des bottes bas ou moyennes gammes peut être délocalisée au Maroc, les bottes « haut de gamme », produits de luxe aux prix élevés, doivent être fabriquées dans le pays de référence de ce luxe et de la qualité, c’est à dire en France."

Les Américains ne commandent à Le Chameau que si les bottes sont « made in France ». Le groupe Lafuma avait compris ce choix stratégique logique: le site exceptionnel de Cahan, en pleine nature et proche d’une rivière, joue pour l’image de ces bottes destinées à la pêche et la chasse.

Le groupe Lafuma en avait d’ailleurs tiré la conséquence en rapatriant un autre site de la Haute Marne, sur Cahan, et en investissant dans l’entreprise ornaise.

Avec le Maire de Cahan et la Communauté de communes du Bocage, des travaux ont été entrepris pour lutter contre les éventuelles inondations du Noireau.

Mais avec l'arrive de Marwyn, l’activité de l’usine semblait se réduire depuis plusieurs mois. L'élu ornais s'étonne de l'organigramme de l'entreprise, "il y a un directeur général, un directeur adjoint, un DRH, un directeur financier … mais pas de directeur commercial !"

Logique, selon lui, "quand aucune démarche n’est réalisée pour conquérir des marchés. Très rapidement, les délégués du personnel comme moi-même, nous arrivions à la conclusion que Marwyn travaillait à la fermeture du site, à une délocalisation au Maroc et à la vente du site pour augmenter ses profits à court terme" explique-t-il.

Des démarches pour essayer de trouver une solution au maintien de « Le Chameau »

"Toutes les démarches pour entrer en relation avec la direction se sont heurtées à un silence absolu", explique l'élu. Finalement, une réunion s’est déroulée à la préfecture de l'Orne le 21 octobre dernier. Marwyn n'y a pas voulu d’intrusion de « politiques ».

"Mais étant l’élu du lieu, professeur agrégé d’économie, connaissant particulièrement le dossier Le Chameau pour avoir traité le problème en 2009, et pouvant parler pour Le maire de Cahan et les délégués syndicaux avec qui je travaillais de concert, j’ai pu dresser un tableau assez complet de la situation et du contexte actuel de la direction de Le Chameau à Madame le Préfet", explique Philippe Senaux.

Des propositions de plans de substitutions à la fermeture du site de Cahan, abordées avec les délégués du personnel, lui ont même été proposées. Mais au final, c'est une immense perte pour l’économie ornaise et surtout, un drame humain pour 55 familles. La fermeture du site a été annoncée au Comité d’Entreprise ce vendredi 23 octobre. Le site sera fermé dans 4 mois.

Quelques 250 personnes, élus, simples citoyens, sont venus à Cahan pour entourer le personnel, traumatisé par ce dénouement.

Le constat peut être amère : Marwyn société financière anglo-saxonne a décidé de fermer le site de Cahan pour délocaliser toute la production au Maroc et faire de la trésorerie en vendant l’outil de travail et le patrimoine.

Pour le personnel et le site de Cahan, c’est "un immense gâchis" et un drame humain

"Gâchis économique, selon Philippe Senaux, car Le Chameau est un fleuron de la qualité française, une marque connue et reconnue dans le monde. Seule l’absence d’une stratégie commerciale de la part de Marwyn a entraîné cette baisse d’activité. Gâchis économique car c’était une entreprise qui symbolisait le « tourisme de pleine nature », point fort du développement du département de l’Orne."

Mais c’est surtout un drame social qui met 55 familles en difficulté, avec des reclassements qui seront très difficiles compte tenu des spécialités particulières du personnel.

"Que vont devenir ces familles ? Quelles perspectives pourront nous offrir dans le reclassement ?" Interroge l'élu.

Face à cette fermeture, les élus présents ont demandé une entrevue avec le directeur-adjoint de Marwyn, qui venait d’annoncer la fermeture du site. A leurs questions, une petite ouverture s’est opérée : le groupe serait prêt à céder le site de Cahan et même les machines, puisqu’il veut organiser la production totale au Maroc.

Cela laisse une possibilité de trouver un repreneur pour le site pour y faire du haut de gamme. Le marché existe, en Europe, aux USA et maintenant en Chine. Il faut simplement développer la partie commerciale complètement escamotée par Marwyn depuis 2013. Les élus ont convenu de travailler ensemble très vite pour essayer de finaliser cette ouverture.

Et la reprise du site par le personnel sous forme d’une Scop ? "Cette possibilité est également actuellement étudiée", confirme Philippe Senaux.