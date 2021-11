Lyon (AFP). Ligue 1: Lyon, les recrues haussent le ton

Lyon a renoué avec la victoire en s'imposant face à Toulouse (3-0) à Gerland vendredi, lors de la 11e journée de Ligue 1, grâce notamment à ses recrues, tant critiquées pour leur faible rendement depuis le début de saison, qui ont enfin été performantes, à l'image de Mathieu Valbuena. C'est seulement le cinquième succès de l'Olympique lyonnais cette saison mais il lui permet de rester au contact du podium, en accédant provisoirement à la 4e place (19 points) du classement. En championnat, l'OL, accroché vendredi dernier à Monaco (1-1) et battu mardi en Ligue des Champions par le Zenit Saint-Pétersbourg (3-1), reste invaincu depuis trois journées (2 victoires, 1 nul). L'entraîneur Hubert Fournier, qui pouvait être en mauvaise posture en cas de nouveau résultat décevant, a sans doute également assis son autorité sur un groupe miné par quelques tensions entre joueurs. Il a relégué sur le banc des remplaçants le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa, impliqué sur les trois buts encaissés par les Lyonnais face au Zenit et qui avait déclaré jeudi en conférence de presse que "rien ne marchait à l'OL". La performance de ses coéquipiers lui a donné tort. Le milieu et capitaine Maxime Gonalons, qui a évolué à sa place aux côtés de Samuel Umtiti, a sans doute contribué à stabiliser une défense jusqu'à présent peu sûre et handicapée par l'absence de plusieurs joueurs, comme Henri Bedimo et Milan Bisevac. Pour le reste, dans un dispositif rétabli en 4-4-2 après un match et demi à jouer en 4-3-3, les recrues ont enfin donné un sens à leur engagement avec le club rhodanien. - Darder ouvre la marque - Elles se sont montrées particulièrement actives, à l'image de l'Espagnol Sergi Darder qui a ouvert la marque en reprenant, en deux temps, un centre délivré de l'aile droite par Mathieu Valbuena, très présent et qui a enfin endossé le costume de meneur de jeu (18e). L'ancien milieu de Malaga a ensuite envoyé sur le poteau une reprise à la réception d'un centre de la droite de Valbuena (32e) et un tir un peu trop croisé a flirté avec le montant après un relais avec Claudio Beauvue, lui aussi recruté cet été (50e). Alors que Darder a encore manqué le cadre de justesse (76e), Beauvue a ensuite délivré la passe décisive amenant le deuxième but inscrit par Valbuena, son premier à l'OL (2-0, 69e), mais aussi celle qui a permis à Maxwell Cornet de porter le score à 3-0 (90+4). La victoire est amplement méritée mais les Lyonnais, qui ont connu un temps faible au coeur de la seconde période, auraient aussi pu se faire punir. Un but a été refusé pour un hors-jeu à Martin Braithwaite (55e), après qu'Anthony Lopes a sauvé son équipe devant Somália qui s'était échappé de l'entrejeu (54e). Le gardien lyonnais s'interposait encore devant Braithwaite dont la tentative était reprise juste avant la ligne par Umtiti (67e). En toute fin de partie, un coup franc d'Adrien Regattin passait de très peu à côté (89e). Le TFC, 17e, n'a plus gagné depuis la première journée, contre Saint-Etienne (2-1). Résultats de la 11e journée de la Ligue 1 de football:

