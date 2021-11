CAEN-NANTES (0-2) : les Canaris éteignent Malherbe

Entre deux équipes en forme, l'attentisme aurait pu primer en début de rencontre. Il n'en fut rien. Les Nantais exploitait à peine leur première offensive que Yacine Bammou se mettait dans le sens de la marche à l'entrée de la surface de réparation pour pousser Rémy Vercoutre à une très belle parade (2'). Deux corners nantais sans danger plus tard, les Caennais sortaient un peu plus de leur camp. Jeff Louis récupérait le ballon dans la moitié de terrain caennaise et tentait une frappe de loin qui passait à côté (12').

Nantes n'en restait pas moins entreprenant. Yacine Bammou bénéficiait alors d'un trou d'air dans la défense caennaise pour prendre tout son temps et fixait parfaitement Rémy Vercoutre à l'entrée de la surface de réparation (23'). La révolte caennaise était timide. Au contraire, les Nantais continuaient à contrôler le cuir et géraient parfaitement cette fin de premier acte.



Au retour des vestiaires, les bonnes intentions caennaises étaient plus manifestes. Andy Delort tout d'abord bénéficiait d'une bonne déviation de la tête de Rony Rodelin pour placer une demi-volée un peu molle (48'). Dans la foulée, les Caennais se montraient encore dangereux. Jeff Louis se retrouvait à la réception d'un bon centre au premier poteau. Sa reprise de la tête était impeccable, mais un arrêt réflexe du pied permettait à Rémy Riou de sauver son camp (55e).



La chance caennaise dans un match peu maîtrisé de leur part était passée. Dans une situation comparable quelques minutes plus tard, Adrien Thomasson catapultait le ballon dans la lucarne de Rémy Vercoutre pour doubler la mise (0-2, 61'). La messe était dite. Caen ne revint jamais dans cette partie.