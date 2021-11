Bonn (AFP). Climat: approbation à Bonn d'un texte de négociation pour la conférence de Paris 

Les négociateurs de 195 pays ont approuvé vendredi à Bonn un texte de négociation pour la conférence climat de Paris, qui doit déboucher sur un accord mondial et ambitieux pour contenir le réchauffement climatique. Le texte d'une cinquantaine de pages a toutefois été critiqué lors de la dernière séance plénière pour son manque de lisibilité et la négociatrice française, Laurence Tubiana, a appelé les pays à changer de méthode et à arriver à Paris avec "un esprit de compromis".

