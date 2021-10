2011: L'année des come-backs!

Le groupe No Doubt emmené par Gwen Stefani vient d'annoncer que le groupe sortirait finalement son nouvel album d'ici la fin de l'année.

" Nous avons mis du temps à faire ce disque et cela a été un vrai challenge mais nous nosu sommes bien amusés(...). Je pense qu'il sortira cette année. Il a beaucoup de chansons rythmées, c'est un disque plutôt joyeux " a-t-elle confié à la presse américaine.

De The Cure à Depeche Mode, l'album devrait être influencé par des groupes appréciés de No Doubt.



Retour également de l'artiste Sophie Ellis-Bextor . La chanteuse devenue célèbre grâce à son titre "Murder on the dancefloor" amorce son retour pour l'été prochain. Elle a même annoncé la présence de Freemasons, Calvin Harris ou encore Armin Van Buuren pour ce nouveau projet. Le titre "Starlight" sera leur premier single de ce nouvel album.



Christophe Willem , alias la Tortue, l'a annoncé sur son profil Tweeter. Il reviendra au mois de Septembre pour un troisième album. Un premier single sortira en Mai prochain pour annoncer son retour.

Ce dernier devrait s'inscrire dans un registre entre pop, variété et sonorités électroniques.





