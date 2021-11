Grand-Quevilly : six jeunes saccagent un arrêt de métro

La Brigade Anti-Criminalité est requise jeudi 22 octobre peu avant 23h pour une dégradation d'abribus en cours à Grand-Quevilly. Les forces de l'ordre se rendent à l'arrêt de métro Les Provinces, situé avenue des Provinces. Là, six jeunes détériorent l'abribus. Ils ont cassé le distributeur de tickets de métro en donnant des coups de pied et de poing dedans, sont montés sur l'abribus, ont entassé des papiers poubelle sur le banc et y ont mis le feu. Ils ont également mis le feu à trois poubelles.

Nés en 1994 et 1997, les six adolescents demeurent à Grand-Quevilly. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.