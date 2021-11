Bordeaux (AFP). Gironde: au moins 42 morts dans une collision entre un car et un camion

Quarante-deux personnes, pour la plupart des personnes âgées, ont été tuées, brûlées vives, vendredi matin, dans une collision entre un autocar et un camion près de Libourne en Gironde, ont indiqué à l'AFP les pompiers et la préfecture de Gironde. Il s'agit de l'accident de la route le plus meurtrier en France depuis celui de Beaune en Côte d'or, en 1982, qui avait coûté la vie à 53 personnes, en grande majorité des enfants. La collision frontale s'est produite sur la commune de Puisseguin, sur la route départementale 123, au nord de Bordeaux. Les deux véhicules se sont embrasés aussitôt, ont précisé les pompiers. Cinq passagers du car, qui ont réussi à sortir du piège du brasier, sont légèrement blessés. Trois autres personnes sont indemnes, selon la préfecture. Il y avait 49 passagers et un chauffeur à bord du bus. Le conducteur de l'autocar et celui du camion font partie des morts. Le groupe de personnes âgées était parti tôt le matin de la commune girondine de Petit-Palais-Cornemps (643 habitants) pour une excursion dans les Landes. Le préfet de la Région Aquitaine et préfet de la Gironde, Pierre Dartout, s'est immédiatement rendu sur place pour coordonner les secours, la préfecture ayant mis en place une cellule de crise. Depuis Athènes le président Hollande a indiqué que le gouvernement français était totalement mobilisé. "Le gouvernement français est totalement mobilisé sur cette terrible tragédie", a indiqué M. Hollande quelques minutes avant le début des entretiens à Athènes avec le Premier ministre grec, Alexis Tsipras.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire