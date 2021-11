Il y a 40% de chance que cet objet ne fonctionne pas chez vous

Selon un sondage Leroy Merlin, 40% des foyers français ont un purificateur d'air qui ne fonctionne pas !

Vous savez ces petits appareils destinés à à supprimer la pollution domestique et industrielle en filtrant l'air et en éliminant les mauvaises odeurs.

Je suis plutôt d'accord j'ai déjà essayé, ça ressemble à des enceintes nomades sauf que les 2 que j'ai eu ont pas fait long feu... et des fois ils sont en marche on dirait qu'il ne se passe rien.

Donc du coup on fait simple quand ca sent mauvais on ouvre la fenêtre et puis c'est tout !