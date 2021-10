L'émission Carré VIIIP s'est arrêtée sur TF1 faute d'audience, mais l'une des candidates continue de faire le buzz sur le net.

Le dernier en date est un extrait de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusé tard jeudi soir sur France 4. Afida Turner qui s'était fait connaître auparavant sous le nom de Leslie dans le loft, puis de Leslie Metz (ndlr : la belle-fille de la star Tina Turner). Le problème, c'est qu'à chaque apparition, la jeune femme fait preuve d'un ego sur-dimensionné et ne supporte pas de se faire chahuter. Dans l'émission diffusée jeudi, elle décide de partir en précisant qu'elle va appeler son avocat. Pourtant Cyril Hanouna lui propose, ironiquement certes mais avec humour : "Afida, on va refaire la scène et on va dire que vous êtes connus !". Elle refuse et quitte le plateau. La scène enregistrée a finalement été diffusée et l'extrait fait le buzz sur le web. Regardez.