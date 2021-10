La police japonaise retrouve 10 corps autour de la centrale de Fukushima

Pour la première fois depuis le 11 mars, jour du séisme de magnitude 9 et du raz-de-marée géant sur les côtes Pacifique du Tohoku (nord-est du Japon), quelque 330 policiers vêtus de combinaisons et de masques ont fouillé jeudi les décombres dans une zone jusqu'ici inexplorée de 10 kilomètres de rayon autour du site atomique.

Certains des corps découverts se trouvaient dans des voitures emportées par la vague et d'autres dans les débris, a précisé à l'AFP un parte-parole de la police.

Après la catastrophe nucléaire survenue à la centrale Fukushima Daiichi (N°1), les autorités ont fait évacuer la population habitant une ceinture de 20 km alentour, en raison des rejets radioactifs. Le 3 avril, la police avait mené des inspections uniquement dans la zone distante de 10 à 20 kilomètres.

Les recherches (dans la bande située à moins de 10 kilomètres de la centrale) avaient quant à elles débuté jeudi vers 10H00 (01H00 GMT) et se sont s'achevées au coucher du soleil.

"Il est difficile d'estimer le nombre de personnes encore portées disparues dans la région. On doit les retrouver le plus vite possible", avait précisé la police.

"Si les corps dégagent un taux trop élevé de radioactivité, nous devrons les laver avant de les autopsier et de les emporter à la morgue", avait-elle ajouté.

Le bilan des morts devrait donc encore s'alourdir. Selon les chiffres toujours provisoires diffusés jeudi soir par la police, 13.498 personnes ont été tuées par le séisme et le tsunami, alors que 14.734 autres sont toujours portées disparues.

L'Empereur Akihito et l'Impératrice ont effectué jeudi leur première visite en zone sinistrée, à la rencontre de résidents de la préfecture de Chiba, voisine de Tokyo.

Le Premier ministre, Naoto Kan, a pour sa part souhaité que les régions dévastées soient reconstruites de façon à offrir une qualité de vie exemplaire.

"Je voudrais que vous me proposiez un plan qui permette au Japon de se rétablir et crée un meilleur environnement social pour la population", a-t-il dit lors de la première réunion d'un panel d'experts pour la reconstruction.

D'après l'agence de presse Kyodo, le chef du gouvernement imagine une nouvelle ville à l'intérieur des terres, où résideraient de 50.000 à 100.000 personnes au cas où leurs demeures, situées à proximité de la centrale accidentée de Fukushima, seraient devenues soudainement inhabitables pour des années en raison de la pollution radioactive.

Dans l'enceinte du site nucléaire, submergé le 11 mars par une vague de 14 mètres qui a endommagé l'alimentation électrique et les circuits de refroidissement, les ouvriers de l'opérateur Tokyo Electric Power (Tepco) s'activaient encore jeudi pour pomper des milliers de tonnes d'eau radioactive infiltrée dans les installations et les galeries souterraines.

"Nous avons jusqu'ici retiré quelque 700 tonnes d'eau de la galerie du réacteur 2", a déclaré Takeo Iwamoto, un porte-parole de Tepco.

"Cela va prendre plusieurs semaines avant de pouvoir évacuer toutes les nappes à l'intérieur et à l'extérieur des installations", a-t-il toutefois souligné.

Les techniciens estiment que quelque 60.000 tonnes d'eau radioactive ont inondé les souterrains, les canalisations et les salles des machines de trois des six réacteurs de la centrale, entravant le travail des ouvriers.

Cette tâche délicate, compliquée par les répliques sismiques qui se succèdent dans la région, est indispensable pour que les travaux de rétablissement des systèmes de refroidissement puissent reprendre.

Tepco envisage par ailleurs de retirer les barres de combustible usé mises à refroidir dans les piscines de désactivation des réacteurs et va utiliser un petit hélicoptère sans pilote pour vérifier l'état de ces bassins.

Plus de 400 répliques de magnitude 5 et plus ont été enregistrées depuis le "méga-séisme" du 11 mars et, selon les experts, les bâtiments de la centrale, déjà fragilisés par des explosions et des incendies, pourraient subir de nouveaux dégâts en cas de fortes secousses répétées.

L'Agence de sûreté nucléaire japonaise a demandé à Tepco de vérifier d'urgence la structure et de procéder aux travaux nécessaires, tandis que des mesures étaient prises pour réduire la dissémination d'eau radioactive dans l'océan tout proche.



AFP.