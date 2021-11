Paris (AFP). Demandes d'asile: 52.000 dossiers déposés en neuf mois, en hausse de 8%

La France a enregistré 52.000 demandes d'asile au cours des neuf premiers mois de 2015, soit une hausse de 4.000 dossiers par rapport à la même période de l'an dernier qui reste loin des niveaux enregistrés par certains pays comme l'Allemagne, a-t-on appris jeudi auprès de l'Ofpra. Ce chiffre correspond à une hausse de 8%, qui a été surtout sensible à l'été, dans le sillage des demandes d'asile déposées à Calais ou à Paris avec les évacuations de campements, de la réforme de l'asile et de l'accueil de réfugiés syriens arrivés d'Allemagne, a-t-on expliqué à l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés est apatrides), en parlant d'un phénomène "anticipé et maîtrisé". Pour l'ensemble de l'année, on s'attend à l'Ofpra à une "augmentation modérée de la demande d'asile", au vu d'une tendance "qui se poursuit début octobre". Les premières arrivées de réfugiés que la France s'est engagée à prendre en charge dans le cadre d'un accord européen devraient en effet se refléter dans les chiffres mais pas avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, a-t-on ajouté de même source. La France avait enregistré 65.000 demandes environ en 2014, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente, qui s'inscrivait déjà à contre-courant des phénomènes enregistrés par les pays voisins. A elle seule, l'Allemagne s'attend à accueillir jusqu'à un million de réfugiés cette année. En France les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile au cours des trois premiers trimestres ont été le Soudan, avec un triplement de la demande qui a atteint 3.000 dossiers environ, le Kosovo, qui pourrait refluer car le pays vient d'être remis sur la liste d'origine sûre, et la République démocratique du Congo, qui marque une baisse pour la première fois depuis des années, a-t-on précisé de même source. Le taux d'accord "a continué d'augmenter" et sur 9 mois il était de 22% à l'Ofpra et de 30% après les recours engagés à la CNDA (Cour nationale du droit d'asile).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire