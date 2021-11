Wi-Fi : le réseau tisse sa toile à Rouen

Fin 2014, le bureau d'analystes d'infrastructures Maravedis Rethink publiait une étude sur l'installation des bornes Wi-Fi dans le monde. Surprise, la France arrive en tête du classement avec plus de 13 millions de bornes disponibles, devançant notamment la Chine et les États-Unis. Paris, Grenoble, Nantes, Metz, Orléans et même Clermont-Ferrand font partie des pionnières en matière de Wi-Fi gratuit. Qu'en est-il à Rouen ?

Bientôt un réseau en ville ?

"Nous allons travailler à sa mise en place. Cela ne concerne pas seulement les touristes qui aiment avoir le Wi-Fi quand ils sont à l'étranger, mais aussi les étudiants pour qui les abonnements coûtent parfois cher", analyse Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie. Le réseau, qui devrait être opérationnel courant 2017, doit "participer à la compétitivité globale du territoire". Pour l'heure, la réflexion n'en est qu'à ses débuts. Aucun périmètre définitif n'est encore donné pour la mise en place du réseau Wi-Fi. Frédéric Sanchez dessine malgré tout quelques pistes : "Ce sera dans des endroits à forte concentration humaine." Le tout pour un budget qui semble mesuré : "plusieurs centaines de milliers d'euros, pas des millions", promet le président.

Déjà, certaines zones à "forte concentration humaine" ont fait le choix de proposer ce service. C'est le cas des centres commerciaux des Docks 76 et de Saint-Sever. Un service qui séduit. "Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes installées dans nos espaces repos avec leurs tablettes et smartphones, explique Élisabeth Lapeyre, directrice des deux centres commerciaux. Proposer ce service est essentiel. Cela fait partie de l'attractivité de nos centres." Du côté de l'Université de Rouen, les arguments sont similaires et le Wi-Fi n'est pas nouveau puisqu'il date des années 2000. Mais ici, ce n'est pas public. "Le Wi-Fi est réservé aux membres de la communauté Eduroam (dont font partie tous les étudiants et personnels de l'Université de Rouen). Eduroam est une initiative publique européenne qui date de 2003, devenu aujourd'hui un réseau mondial et déployé sur tous les campus universitaires", précise Paul Tavernier, directeur des Systèmes d'information et de l'informatique (DSI) de l'Université de Rouen. Un service modernisé en 2011 et consolidé en 2014 qui accueille "près de 4 000 terminaux en journée".

Une gare exemplaire

Récemment, la SNCF a fait le choix d'équiper les 128 grandes gares nationales de France. En Seine-Maritime, celles de Rouen et du Havre en sont dotées. "C'est opérationnel mais on travaille encore sur l'amélioration du débit", indique Nathalie Buisson, directrice des gares pour la Normandie. Le fonctionnement est simple mais oblige malgré tout le client à donner ses coordonnées s'il veut être dispensé de publicités toutes les 20 minutes. Et le Wi-Fi dans les trains ? Nathalie Buisson reste prudente. "On en entend parler, c'est tout ce que je peux dire."