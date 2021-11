Paris (AFP). Astérix à la conquête du monde avec un 36ème album

C'est parti par Toutatis! Le 36e album d'Astérix, le plus gros tirage de l'édition française, sort dans le monde entier ce jeudi. A Paris, Barcelone (Espagne), Berlin, Lisbonne, Montréal, Londres et même au Cap, "Le papyrus de César" sera sur toutes les étagères dès l'ouverture des librairies. Dans la capitale française, une librairie du boulevard Saint-Germain, au coeur de Paris, est restée ouverte jusqu'à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi pour permettre aux fans de repartir avec leur précieux album, signé par ses auteurs. Comme pour le précédent album, "Astérix chez les Pictes", paru il y a deux ans, Jean-Yves Ferri a écrit le scénario et Didier Conrad a pris la relève d'Uderzo pour dessiner l'irréductible Gaulois. A quelques heures de la sortie de l'album Jean-Yves Ferri confiait à l'Albert Uderzo et Anne Goscinny le 12 octobre 2015 à Paris avoir l'impression d'être "pris dans un tourbillon". Les héros du dernier irréductible village gaulois se confrontent cette fois aux réseaux sociaux. "C'est un thème plus ambitieux que dans le précédent album", affirme Jean-Yves Ferri qui se consacre désormais en exclusivité au petit héros imaginé il y a 56 ans par René Goscinny (disparu en 1977) et Albert Uderzo. Celui-ci âgé aujourd'hui de 88 ans a posé ses crayons depuis 2011. Il lui a fallu un an et demi pour achever ce nouvel opus. Pourtant, dit-il, "on ne se sent pas encore maître de l'oeuvre". Il aimerait à l'avenir confronter Astérix à des thèmes très modernes comme la globalisation ou les questions énergétiques. - Phénomène d'édition incomparable - Didier Conrad pense "ne pas encore avoir absorbé tout le style d'Albert Uderzo". Peut-être que ce sera bon "à la fin du 3e album", dit-il en riant. Le 36e volume d'Astérix est "plus complexe" que le précédent. "On ne peut pas le lire en diagonale. C'est un album pour adultes mais sans sexe", sourit-il. Les deux auteurs ont travaillé sous l'oeil vigilant d'Uderzo et d'Anne Goscinny, la fille de René Goscinny. Ils ont collaboré essentiellement en s'échangeant des mails. Jean-Yves Ferri habite dans le Midi de la France, David Conrad réside à Austin au Texas. Astérix demeure un phénomène d'édition incomparable. Les éditions Albert-René, une filiale du groupe Hachette, ont prévu un tirage total de 4 millions d'exemplaires en 20 langues (dont 2 millions pour le monde francophone). Aucun livre en France ne peut rivaliser avec ces chiffres. Quand l'histoire du nouvel Astérix débute, César est sur le point de publier "La Guerre des Gaules". Un des chapitres consacré aux revers subis "face aux irréductibles Gaulois d'Armorique" chagrine son éditeur et agent Bonus Promoplus, un nouveau personnage ressemblant physiquement au publicitaire français Jacques Séguéla mais plutôt inspiré des "conseillers de l'ombre" qui entourent aujourd'hui les chefs d'Etat. En acceptant de supprimer cette "tache sur son curriculum vitae", César prend aussi le risque de voir ressurgir le compromettant papyrus. Evidemment, il va y avoir une fuite. Un scribe appelé Bigdatha donne le précieux document au "colporteur sans frontière" gaulois Doublepolémix, un personnage inspiré de l'activiste Julian Assange. Doublepolémix veut remettre ce document compromettant pour César à Astérix. Va-t-il réussir? Il y a des trouvailles géniales. Les oiseaux des forêts sont bleus et font "Twiit!". L'un des responsables des communications (par pigeons) s'appelle Résowifix. On trouve également les gags habituels. Les pirates sont là et vont faire naufrage, Obélix ne peut pas boire de potion magique Le scénario a enthousiasmé Anne Goscinny. "La Guerre des Gaules était le livre de chevet de mon père, qui adorait César, car il le trouvait plus +menteur+ que lui", dit-elle.? Astérix est la BD la plus vendue et la plus lue au monde. Le 35e opus, "Astérix chez les Pictes" a dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus (en 23 langues) dans le monde. Depuis la création d'Astérix, en 1959, par le génial duo René Goscinny et Albert Uderzo quelque 365 millions d'albums se sont écoulés. Un album d'Astérix est vendu 9,90 euros, un prix relativement bas dans le secteur de la BD. Mais Astérix génère aussi d'inestimables et très lucratifs produits dérivés. Au nord de Paris, un parc d'attractions porte le nom d'Astérix.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire