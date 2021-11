Washington (AFP). Etats-Unis: Joe Biden ne sera pas candidat à la Maison Blanche

Le vice-président américain Joe Biden a annoncé mercredi qu'il ne serait pas candidat à la Maison Blanche et qu'il renonçait à défier la favorite Hillary Clinton, mettant fin à des mois des rumeurs. "Malheureusement, j'estime que nous ne disposons pas du temps nécessaire pour monter une candidature et remporter l'investiture" démocrate, a annoncé Joe Biden, 72 ans, dans une déclaration à la Maison Blanche aux côtés du président Barack Obama et de son épouse Jill. Mais, le vice-président a prévenu: "Bien que je ne sois pas candidat, je défendrai clairement et avec force les valeurs de notre parti et la direction que notre pays doit prendre". "Ce parti et ce pays feraient une erreur tragique si nous nous éloignions ou tentions de défaire le bilan Obama", a déclaré Joe Biden. "Les démocrates devraient non seulement défendre et protéger ce bilan, mais aussi faire campagne sur ce bilan". Ce vétéran de la politique américaine se présentait comme l'allié le plus loyal de Barack Obama depuis son élection en 2008. Contrairement à Hillary Clinton, qui a marqué publiquement sa différence sur plusieurs dossiers (Libye, libre-échange), il a mis en valeur son allégeance totale à l'homme qui l'a repêché des primaires présidentielles de 2008 pour en faire son colistier, puis son vice-président. "Le président et moi n'avons aucun désaccord idéologique", avait-il fait valoir mardi lors d'une conférence avec l'ancien vice-président démocrate Walter Mondale à l'Université George Washington. Le renoncement de M. Biden enlève un obstacle non négligeable à Hillary Clinton dans la course à l'investiture. Si elle restait la favorite depuis des mois, le vice-président se situait dans les sondages en troisième position, derrière elle et le sénateur indépendant Bernie Sanders, avec environ 17% des intentions de vote. La candidate devrait mathématiquement remonter dans l'électorat démocrate en profitant des reports de préférence des sympathisants de Joe Biden. Une bonne nouvelle pour la démocrate, alors que sa cote avait déjà profité d'un rebond après sa prestation réussie au premier débat des primaires démocrates la semaine dernière.

