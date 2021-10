Le 64e Festival de Cannes va dévoiler sa sélection

La sélection officielle comprend la vingtaine de films en lice pour la Palme, ainsi que la vingtaine d'oeuvres de la section Un Certain regard, présidée par le cinéaste serbe Emir Kusturica.

Parmi les possibles présents, la rumeur souffle les noms du Danois Lars Von Trier, de l'Italien Nani Moretti, des frères Dardenne, et, côté français, de Marjan Satrapi, Mathieu Kassowitz ou Roschy Zem...

La sélection comprend également des séances spéciales, des projections de minuit et des films présentés hors compétition. Certains ont déjà été dévoilés au compte-gouttes par le festival.

"Midnight in Paris", le dernier Woody Allen avec Carla Bruni-Sarkozy, sera projeté en ouverture du festival le 11 mai.

Le réalisateur américain Gus Van Sant, récompensé à Cannes pour "Elephant" et "Paranoïd Park" fera l'ouverture d'Un Certain Regard avec "Restless". Ce long-métrage explore la relation de deux adolescents, incarnés par Mia Wasikowska et Henry Hooper.

Les organisateurs ont aussi annoncé qu'une soirée spéciale serait consacrée le 17 mai à Jean-Paul Belmondo, en présence de l'acteur. Celui-ci, qui devrait être entouré de ses nombreux amis du septième art, assistera notamment à la première du documentaire de Vincent Perrot et Jeff Domenech "Belmondo, Itinéraire...".

Une Palme d'honneur - décernée à un réalisateur important mais jamais couronné par le festival -, sera remise au cinéaste italien Bernardo Bertolucci lors de la cérémonie d'ouverture.

L'actrice française Mélanie Laurent officiera comme maîtresse de cérémonie pour cette soirée ainsi que pour la cérémonie de clôture le 22 mai.



