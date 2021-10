Ljubljana (AFP). Migrants: la Slovénie dépassée par l'arrivée de milliers de personnes

La Slovénie, l'un des plus petits pays européens, est à son tour en première ligne de la crise migratoire, "dépassée" par l'arrivée, dans le froid et sous la pluie, de milliers de migrants à ses frontières et contrainte de faire appel à l'armée. Le gouvernement slovène, selon lequel quelque 18.500 migrants sont entrés dans le pays depuis samedi, en a appelé au soutien de l'UE qui depuis l'été tente de se mobiliser pour affronter cette situation sans précédent mais peine à apporter des solutions. Après la fermeture par la Hongrie de sa frontière avec la Croatie, les migrants fuyant guerres et persécutions doivent désormais passer par la Slovénie, après la Serbie et la Croatie, pour poursuivre leur périple vers le nord de l'Europe. Ljubljana, qui avait d'abord annoncé vouloir limiter l'entrée de son territoire à 2.500 migrants par jour, a dû renoncer à tout contingentement devant l'embouteillage qui se formait à la partie orientale de sa frontière avec la Croatie. "Le flux de migrants ces trois derniers jours dépasse toutes nos capacités", a indiqué le gouvernement de ce pays de deux millions d'habitants, après une réunion d'urgence dans la nuit. "La Slovénie appelle les Etats et les institutions de l'UE à se mobiliser activement pour répondre à ce poids disproportionné pour notre Etat. Pour la Slovénie, la solidarité européenne est mise à l'épreuve", plaide le gouvernement. Une loi devrait être présentée mardi au Parlement pour étendre de façon exceptionnelle les pouvoirs d'intervention de l'armée, actuellement limités à une assistance logistique. Le Premier ministre centriste, Miro Cerar, assure que "cela ne signifie pas un état d'urgence". Mais "il est illusoire d'attendre d'un pays de deux millions d'habitants qu'il puisse arrêter, gérer et résoudre ce que des pays beaucoup plus grands n'ont pas réussi à faire", observe Ljubljana. - Il fait froid '- Devant l'encombrement des passages officiels, de nombreux migrants empruntent "la frontière verte" à travers la nature. Dans la région de Novo Mesto (sud), où environ 4.000 hommes, femmes, enfants ont franchi lundi après-midi la frontière en marchant dans une campagne boueuse et détrempée, 2.000 autres se sont présentés mardi matin. "Là encore, les autorités croates ne nous ont pas informés", a déploré Anton Stubljar, chef de la police locale. Depuis la fermeture de la frontière hongroise, l'agacement monte entre les gouvernements slovènes et croates, le premier reprochant au second d'envoyer sans coordination des dizaines de bus et trains à sa frontière. La Croatie "refuse de collaborer", s'est impatienté mardi le Premier ministre slovène. Les autorités croates sont elles-mêmes aux prises avec un afflux considérable de migrants remontant la route des Balkans depuis la Grèce "où les arrivées ont recommencé à augmenter radicalement", avec quelque 8.000 arrivées via les îles ces dernières 24h, selon une source policière. Sur les 643.000 migrants qui ont rejoint l'Europe par voie de mer depuis le début de l'année, plus de 500.000 sont arrivés en Grèce, selon des chiffres publiés mardi par l'ONU. Plus de 15.000 migrants étaient entrés en Macédoine samedi et dimanche, avant de poursuivre leur route vers la Slovénie. Au poste-frontière serbo-croate de Berkasovo, plus d'un millier de personnes frigorifiées, souvent enroulées dans des couvertures, attendaient dans la matinée d'entrer en Croatie, a constaté une journaliste de l'AFP. "Il fait froid, nous n'avons pas pu dormir. Je suis arrivé il y a 24h, j'ai dormi sous une tente", confiait Azme Solei, un Syrien de Homs, âgé de 29 ans, parti d'un camp de réfugiés en Turquie. Dans le même temps, Ljubljana accuse l'Autriche de limiter les entrées de migrants et affirme que 1.700 personnes étaient en attente mardi matin à la frontière avec le sud de l'Autriche. Vienne a démenti tout contingentement à sa frontière et la police autrichienne a fait état de 4.300 arrivées lundi depuis la Slovénie, soit plus de double du chiffre avancé par Ljubljana, et 1.000 entrées supplémentaires mardi matin.

