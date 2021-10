Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). L'un des principaux chefs du Hamas arrêtés en Cisjordanie

Des soldats israéliens ont arrêté mardi avant l'aube l'un des principaux chefs du mouvement islamiste palestinien Hamas en Cisjordanie occupée, Hassan Youssef, a indiqué un communiqué militaire. "Pendant la nuit, les forces de l'armée et le Shin Beth (le service de sécurité intérieure) ont arrêté Hassan Youssef, un leader du Hamas, à Beitunia, au sud-ouest de Ramallah", selon la même source. Son arrestation a été confirmée par les services de sécurité palestiniens. "Dans le passé, Hassan Youssef a été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Il a activement initié et incité au terrorisme et encouragé publiquement les attaques contre des Israéliens", précise le communiqué de l'armée. Hassan Youssef, l'un des fondateurs du Hamas, a passé des années dans les geôles israéliennes, d'où il a été libéré pour la dernière en juin. Il a été élu en 2006 au Parlement palestinien alors qu'il était en prison. Le Hamas a indiqué qu'il avait toujours travaillé pour la branche politique du mouvement. M. Youssef est notamment connu pour avoir déshérité son fils qui avait admis avoir travaillé comme informateur pour le Shin Beth, sous le nom de code "Le prince vert", durant la seconde Intifada.

