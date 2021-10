US La Glacerie : des débuts intenses en Nationale 1

Trois victoires, une défaite, et une cinquième place au classement : c'est le bilan comptable de l'US La Glacerie pour son premier mois de compétition en Nationale 1. Au lendemain du premier faux pas des Oranges, renversées en toute fin de match par La Garnache samedi 17 octobre (69-65), le coach Yann Volmier appelle à la modestie. "Les trois adversaires qui nous ont réussi n'ont aujourd'hui gagné aucun ou très peu de matches. Mais ces premières journées auront au moins permis de savoir que l'on peut s'adapter au rythme de la N1". Sans jamais oublier "la concentration et la rigueur, que ce soit pour le staff ou les joueuses" ajoute Yann Volmier, évoquant la dernière rencontre.

Un derby bas-normand

"Le plus difficile sera de tenir la cadence. C'est une constante remise en question. Rien n'est gagné, rien n'est acquis, même après un bon match" note le coach, qui voudrait encore voir davantage ses joueuses briller individuellement, "pour se mettre au service du collectif". "Quand tout le monde sera au diapason, on haussera encore notre niveau de jeu".

C'est pourquoi la semaine d'entraînement qui s'ouvre sera adaptée. "Certaines ont besoin de lâcher du lest et de souffler. D'autres ont plutôt besoin de se rassurer sur leurs performances individuelles. Ce sera à la carte" annonce Yann Volmier. Pas de match ce week-end, les Oranges reviendront sur le terrain le samedi 31 octobre, pour un derby face à Ifs. "Pour moi le derby, c'est contre Cherbourg ou Equeurdreville. Ifs est un poids lourd du championnat, nous ne jouons pas dans la même cour et n'avons pas les mêmes objectifs cette saison".

BONUS AUDIO - Interview de Yann Volmier, coach de l'US La Glacerie