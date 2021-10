Bonne table : L'Étoile d'Or place du Lieutenant Aubert à Rouen

J'y retrouve une amie, attirée elle aussi par les lieux à la décoration conviviale.

Couscous à toutes les sauces

Parmi les plats proposés à la carte, de nombreux couscous et tajines, mais également des grillades pour ceux qui préfèrent la viande. Nous optons pour des plats à la carte, mais le menu du midi à 15,90€ comprenant une entrée, un plat et une pâtisserie pourra séduire les plus gros appétits. Je choisis un couscous poulet et boulettes de bœuf (11,50€) tandis que mon amie préfère le tajine à l'agneau, aux pruneaux, aux amandes et aux raisins (13,50€). Les plats tardent à arriver mais nous ne sommes pas déçues du résultat. Le tajine est copieux et vraiment bon.

En dessert, je me laisse tenter par une pâtisserie orientale. Je choisis celle en forme de cœur, garnie de miel et d'amandes (3€). Un régal. Le tout accompagné d'un thé à la menthe (1,50€) qui termine le repas de manière exquise. Manque seulement le service à la façon traditionnelle de cette boisson emblématique. Le tout reste très dépaysant et nous incite à revenir.

Pratique. L'Étoile d'Or, 21 place du lieutenant Aubert. Tél. 02 35 71 05 13