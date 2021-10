Paris (AFP). Hollande: faute de rénovation, le modèle social menacé de disparition

François Hollande a prévenu lundi que "le statu quo n'est plus possible", ajoutant que faute de "rénovation" le modèle social est menacé de "disparition". "L?alternative, c?est la réforme ou la rupture. La rénovation du modèle social ou sa disparition", a-t-il déclaré devant les participants à la 4e conférence sociale, ajoutant: "jamais les sujets de négociations n'ont été aussi nombreux" et le dialogue social est "une condition du progrès". Le président a estimé qu'il était "commode de ne jamais s'embêter à signer le moindre accord", en allusion à la CGT qui boycotte la rencontre. "Il est commode de ne jamais s'engager à signer le moindre accord en espérant que d'autres le feront à leur place, tout en dénonçant les insuffisances du dialogue social", a déclaré le chef de l'Etat qui dit "croire au rôle des organisations représentatives".

