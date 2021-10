Le cirque Pinder fait étape à Saint-Lô et Caen

Le chapiteau du cirque Pinder prend place au parc des expositions de Saint-Lô et dans celui de Caen pour plusieurs jours de spectacle avec plusieurs nouveautés dont un numéro unique au monde comme nous l'explique Fréderic Edelstein, Directeur du Cirque et Dompteur de Fauves.

ITW PINDER Impossible de lire le son.

Horaires de représentation en Normandie:

Saint-Lô - Mardi 20 octobre à 14h30 et 19h30, mercredi 21 octobre à 14h30 et 18h00,

Caen - Jeudi 22 octobre à 15h00 et 19h30, vendredi 23 octobre à 14h3 et 19h30, samedi 24 octobre à 14h30, 17h30 et 20h30 puis dimanche 25 octobre à 10h30, 14h30 et 17h30.

Toutes les informations complémentaires sur leur site officiel.