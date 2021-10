Genève (AFP). Elections suisses: l'UDC, la droite populiste anti-immigration, renforcée avec un tiers des sièges

L'UDC, la droite populiste suisse anti-immigration sort renforcée dimanche des législatives, occupant le tiers des sièges du Conseil National, selon une projection de l'agence suisse ats. L'Union démocratique du centre gagnerait 11 élus, avec au total 64 représentants à la chambre basse du parlement qui compte 200 élus. Il battrait ainsi son meilleur score en 2007 avec 62 élus. La projection porte sur des résultats définitifs sur 13 cantons et sur les projections pour 11 autres. Il y a au total 26 cantons. Dans la chambre sortante élue en 2011 l'UDC occupait 54 sièges. "Un thème a été malheureusement très dominant dans la campagne", s'est lamenté à la télévision une candidate socialiste, Rebecca Ruiz, en référence aux débats sur les réfugiés et l'immigration, thèmes favoris de l'UDC. "Les gens ont voté guidés par la peur", a-t-elle estimé. L'autre parti de droite, les libéraux du PLR, le parti des libéraux radicaux, obtiendrait 5 élus de plus (30 sièges dans la chambre sortante). Le parti socialiste (PS), second parti du pays, en perdrait 3 (46 sièges dans la chambre sortante). Les Verts perdraient 4 sièges et les Verts-Libéraux en perdraient 6.

