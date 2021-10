Jérusalem (AFP). Des juifs attaqués par des Palestiniens en Cisjordanie

Des Israéliens, qui s'étaient rendus au tombeau de Joseph en Cisjordanie occupée, un lieu saint du judaïsme incendié vendredi, ont été attaqués par des Palestiniens avant d'être évacués par des soldats israéliens, a annoncé l'armée dimanche. Ces Israéliens ont pénétré à Naplouse pour aller prier au Tombeau de Joseph sans autorisation de l'armée durant la nuit de samedi à dimanche. Une fois sur place ils ont été attaqués par des Palestiniens. Ils ont été ensuite évacués sans encombre par des soldats israéliens en coordination avec des policiers palestiniens déployés sur place, a précisé une porte-parole militaire. Selon la radio de l'armée, ces Israéliens étaient au nombre d'une trentaine et cinq d'entre eux ont été arrêtés par la police israélienne pour s'être infiltrés sans autorisation préalable de l'armée à Naplouse. Des dizaines de Palestiniens ont incendié vendredi le tombeau de Joseph à Naplouse avec des cocktails Molotov, selon la police palestinienne. Pour les juifs, ce site abrite la dépouille de Joseph, l'un des douze fils de Jacob. Mais il est aussi vénéré par les musulmans, pour lesquels il abrite la tombe d'une figure religieuse locale, et par les samaritains, une secte séparée du judaïsme. Une escalade de violences entre Israéliens et Palestiniens, déclenchée le 1er octobre après le meurtre d'un couple de colons en Cisjordanie, fait redouter une nouvelle intifada dans les territoires palestiniens occupés. Quatre Palestiniens ont été abattus et un blessé samedi après avoir tenté de poignarder des Israéliens, dont plusieurs soldats en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

