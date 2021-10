Paris (AFP). Ligue 1: Paris tout bénéfice, Angers et Caen toujours là

Derrière le PSG, qui a réussi samedi une opération idéale à Bastia (2-0) avant de recevoir le Real Madrid en C1, Angers et Caen ont conservé leur étonnante place sur le podium en l'emportant à l'extérieur, lors de la 10e journée de Ligue 1. Vendredi, Monaco et Lyon s'étaient quittés dos à dos (1-1). Dimanche après-midi, Marseille tentera de renouer avec la victoire contre Lorient après deux revers d'affilée, avant Bordeaux-Montpellier puis Rennes-Nice en clôture de la journée. . Paris se préserve La victoire sans encaisser de buts, un nouveau doublé pour "Zlatan" portant son total à six buts (meilleur buteur ex aequo avec Batshuayi, Ben Arfa et Cavani) et surtout aucun blessé avant la réception du Real Madrid mercredi en Ligue des champions: le PSG a réussi son coup en Corse. Laurent Blanc pouvait plastronner: "Je suis très satisfait des trois points et cela nous permet de bien préparer Madrid. Nos conditions de préparation n'ont pas été optimales avec des joueurs récupérés très tard et qui ont fait des voyages insensés. J'ai voulu préserver mes joueurs en faisant beaucoup tourner". Le PSG était privé des titulaires Trapp, Verratti et David Luiz sur blessure, et de Matuidi sur suspension, tandis que Di Maria était ménagé. Il a été ballotté en première période, par des Bastiais agressifs rêvant de rééditer leur coup d'éclat de janvier dernier (4-2), et ne les a fait plier que sur la fin. Mais l'opération est idéale. . Angers et Caen s'accrochent L'euphorie des deux "petits" se prolonge: le SCO (2e) et le SMC (3e) conserveront leur place sur le podium à l'issue de la journée grâce à leur victoire à l'extérieur. A Toulouse, tout s'est joué en dix minutes: Angers a surmonté l'ouverture du score de Trejo (24e) en égalisant trois minutes plus tard par son capitaine Ndoye puis en prenant l'avantage par Camara à l'issue d'un beau slalom (33e), pour s'imposer 2-1. A Reims, Caen s'est imposé 1-0 sur un but de son capitaine Féret après un déboulé et un judicieux centre en retrait de Delort (74e). C'est le troisième match d'affilée du Stade Malherbe sans encaisser de but. . Saint-Etienne se reprend Après trois défaites de rang (L1 et C3 confondues) et huit buts encaissés, les Verts se sont remis dans le droit chemin en dominant le Gazélec Ajaccio (2-0), toujours en quête du premier succès de son histoire dans l'élite. Beric, d'un but curieux de la poitrine sur corner (20e), puis Monnet-Paquet (70e) ont permis à l'ASSE de rester à deux longueurs du podium et de monter d'un cran, à la 4e place, en attendant le match de Rennes dimanche soir. . Et dans le ventre mou Briand (33e) a répondu à Boufal (30e), et Guingamp-Lille a accouché d'un nul 1-1, aux portes du top 10. Le but lillois, le 4e personnel de Boufal, a été marqué dans un climat polémique: ses adversaires lui ont reproché d'avoir continué à jouer alors que le Guingampais Coco était à terre, touché. A noter aussi le carton rouge en fin de partie pour le défenseur nordiste Sunzu. Pas d'ambiguïté en revanche lors de Nantes-Troyes (3-0). Avec des buts de Rongier, Sabaly et Bammou, les Canaris ont offert à leur public un festival avant un enchaînement de cinq déplacements (L1 et Coupe de la Ligue confondues) tout juste entrecoupés par la réception de l'OM.

