Zatoca (Ukraine) (AFP). Ukraine: au moins 12 morts dans un naufrage dans la mer Noire, près d'Odessa (officiel)

Au moins 12 personnes ont péri samedi dans le naufrage d'un petit bateau de passagers dans la mer Noire, près d'Odessa (sud de l'Ukraine), ont annoncé les autorités régionales. "Cause de la tragédie: une violente tempête et l'absence de gilets de sauvetage. Douze personnes noyées ont été retrouvées. Une autre est encore recherchée", a indiqué Volodymyr Jmak, le premier adjoint du gouverneur de la région d'Odessa. Au total 36 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation "Ivolga", dont trois membres d'équipage lorsqu'elle a chaviré vers 15H30 (12H30 GMT). Les 23 personnes restantes ont pu être secourues et 18 d'entre elles sont actuellement hospitalisées, a ajouté M. Jmak. "Les opérations de recherche sont difficiles en raison de la tempête mais elles se poursuivent", a pour sa part précisé le ministre ukrainien des Infrastructures, Andriï Pivovarski. Le gouverneur de la région, l'ex-président géorgien réformateur Mikheïl Saakachvili, a annoncé sur sa page Facebook qu'il allait interrompre une visite à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pour se rendre sur les lieux du drame près du village de Zatoka, situé à environ 50 kilomètres d'Odessa. Le Premier ministre Arseni Iatseniouk a de son côté appelé à la création d'une commission d'enquête spéciale sur les circonstances de l'accident. Une enquête a par ailleurs déjà été ouverte pour violation des règles de sécurité, a indiqué la police régionale dans un communiqué. "Une tragédie terrible s'est produite aujourd'hui à Zatoka. Un bateau de plaisance a été pris dans une très forte tempête et a chaviré à un kilomètre de la rive. Douze morts, 18 personnes hospitalisées. Ce sont des chiffres terribles", a réagi Maria Gaïdar, opposante russe devenue adjointe au gouverneur régional, sur Facebook. Une journée de deuil a été décrétée dimanche dans la région d'Odessa, selon elle.

