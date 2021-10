Deux accidents de la circulation, dont un mortel sur les routes du Calvados

Ce vendredi soir, vers 17h30, en sortie de Villers-Canivet en direction de Falaise, une collision frontale a fait un mort: un jeune homme âgé de 21 ans seul à bord de sa voiture. Dans le second véhicule, 3 blessés, un couple et sa fille. L'homme âgé de 72 ans a été grièvement blessé, sa femme, 64 ans et leur fille 45 ans ont été plus légèrement atteintes. Ils ont été évacués vers le CHU de Caen.

Quelques heures plus tard, vers 01 heure du matin à Lisieux, chemin de Rocques, une voiture seule en cause. Un jeune homme âgé de 23 ans a été grièvement blessé, deux jeunes femmes âgées de 18 et 19 ans ont été plus légèrement blessés. 3 autres personnes qui étaient à bord sont idemnes. Ce sont ainsi 6 personnes qui étaient entassées dans une petite citadine. Le jeune homme finalement décédé aurait pris place dans le coffre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.