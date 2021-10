Julien Féret : "A Reims, il y a le champagne et le foot"

La trêve internationale est bien terminée. Après 15 jours de repos, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir avec Monaco-Lyon. Les Caennais seront sur le pont demain en Champagne. Ils seront à Reims pour défendre leur troisième place au classement. Ce bon début de saison des Caennais est-il de nature à réviser les ambitions du club à la hausse ? La réponse du capitaine Julien Féret...

Julien Féret a porté les couleurs de Reims de 2005 à 2008 et a confirmé en conférence de presse d'avant-match, ce vendredi 16 octobre, "en avoir gardé de très bons souvenirs et des amis. Je suis content de voir ce club en Ligue 1, d'autant qu'à Reims, on se disait entre coéquipiers qu'il y avait le champagne et le football. Le public y est connaisseur et c'est toujours sympa de retourner y jouer."