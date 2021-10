C'est assez incroyable mais c'est vrai qu'une bonne hygiène dentaire évite bien des maux au niveau des gencives,enlève quelques bactéries nuisibles et donc permet de réduire les infections.

Bon et puis quand on se brosse les dents le soir, souvent on dort avec le sourire et on ronfle dans la bonne humeur, non ? :)