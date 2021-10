Rencontres de musiques actuelles au Cargö de Caen

Premier acte avec la soirée 'AÖC Normandie 20 ans sans Gainsbourg”, jeudi 14 dès 20h, des reprises pop entre jazz et reggae. Changement de cap le lendemain : la Fermeture Eclair reçoit vendredi 15 le groupe Red Clubs : un son résolument electro-rock, dès 19h.

Dernier acte avec Moriarty et le groupe L samedi 16 à 20h30, conclusion tout en douceur folk.



Ces rencontres seront aussi l'occasion d'échanger sur diverses expériences et d'en dresser un état des lieux. Plusieurs conférences donc, dès jeudi sur le “partage des expériences”. Le vendredi, “la communication et les réseaux sociaux”. Enfin le samedi, un colloque sur les dispositifs d'aide aux artistes. D'autres rendez-vous sont également au programme les 18 et 19 mai prochains.



Pratique : Du jeudi 14 au samedi 16 avril au Cargö. Cours Caffarelli. Tél. 02 31 86 79 31.



