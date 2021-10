Black M sacré meilleur artiste français aux MTV EMA 2015

Black M était en lice aux côtés de Frero Delavega, The Dø, The Avener et Christine and the Queens dans la catégorie meilleur artiste français" de l'événement musical européen.

La cérémonie des MTV Europe Music Awards récompense le meilleur artiste de chaque pays, via un appel aux votes.

L'ancien membre de la Sexion D'Assaut devra récolter suffisamment de suffrages pour faire partie des six artistes nommés de la catégorie "Artistes mondiaux".

Black M a signé la chanson du film "Nouvelles aventures d'Aladin", avec Kev Adams, sorti ce mercredi.

La cérémonie des MTV EMA sera présentée par le chanteur Ed Sheeran et l'actrice Ruby Rose, aperçue dans la série "Orange is the new black". Elle se déroulera à Milan, en Italie, le 25 octobre prochain.